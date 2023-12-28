يقول يوئيل غوزانسكي من المعهد الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي إن المتمردين الحوثيين في اليمن يهاجمون السفن في البحر الأحمر لرد الجميل إلى مؤيديهم الإيرانيين.

ويتابع بالقول لقد بدأوا كمجموعة عصابات يمنية داخلية، أو ميليشيا استولت على اليمن فيما بعد وبدأت في قتال السعوديين عام 2015 أو حتى قبل ذلك.

وقد أصبحت الآن مشكلة إقليمية حيث بدأوا في إطلاق النار باتجاه إسرائيل بعد أيام قليلة من 7 أكتوبر، ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف الأمر، حتى وهو محاط بهذا التحالف الدولي الذي أنشأته الولايات المتحدة مؤخراً.

ويضيف إن الحوثيين يريدون أيضًا إظهار قوتهم أمام السعوديين والأمريكيين لتحقيق مكاسب أفضل والحصول على نفوذ في المفاوضات مع السعوديين بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في شبه الجزيرة العربية.