يظهر مقطع فيديو تم تحريره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي رجالا فلسطينيين وطفلين على الأقل محتجزين ومجردين من ملابسهم من قبل القوات الإسرائيلية في ملعب شمالي غزة.

لم تتمكن شبكة CNN من التحقق من وقت تصوير الفيديو، لكن الشبكة تمكنت من تحديد الموقع الجغرافي للفيديو على أنه تم تصويره في استاد اليرموك في غزة، حيث قالت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأورومتوسطية غير الحكومية، إنها تلقت تقارير عن اعتقالات هناك.

تواصلت CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق على الفيديو والطفلين المحتجزين، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

تقرير مراسل CNN ويل ريبلي ينقل لكم التفاصيل.