جددت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، قلقها إزاء تزايد انتشار الأمراض المعدية في غزة، وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ للأمم المتحدة، مارتن غريفيث، في منشور على منصة "إكس": "المستشفيات بالكاد تعمل. والأمراض المعدية منتشرة وتنتشر بسرعة في الملاجئ المكتظة... وغزة هي كارثة صحية عامة في طور التكوين".

وفي مقابلة مع CNN، قالت المتحدثة الرسمية باسم اليونيسف، تيس إنغرام: "نحن في اليونيسف قلقون للغاية بشأن هذا الانتشار للمرض، لأن الأطفال هم الأكثر عرضة في أي مجتمع لانتشار الأمراض".

وأضافت إنغرام: "نحن نشهد أعدادًا كبيرة جدًا من حالات الإسهال. والآن، يعد الإسهال ثاني أكبر قاتل للأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء العالم. وأحد الأشياء الخطيرة المتعلقة بالإسهال هو أنه يمكن أن يتفاقم مع سوء التغذية".

وتابعت: "نرى الأطفال لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، والأطفال لا يحصلون على ما يكفي من المياه النظيفة، والأطفال يمرضون من هذه الأمراض مثل الإسهال. وهذا معًا يخلق صورة خطيرة جدًا لصحة الطفل، ونحن قلقون بشأن وفاة الأطفال بسبب تفاقم هذه المشكلات وكذلك من الغارات الجوية المستمرة".