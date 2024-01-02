ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، أكد لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي هو الحل السياسي، المتمثل في حل الدولتين المعروف والمقبول من قبل المجتمع الدولي منذ سنوات.

وقال لويس ميغيل بوينو إن "هذا الكلام قد يبدو بعيدا عن الحقيقة أو حتى غير منطقي نظرا لما يجري في غزة، ولكن سيأتي اليوم بعد الحرب، وعلينا من الآن مناقشة هذا اليوم ومناقشة مستقبل غزة".

وأضاف: "نحن نعتقد أن حل الدولتين هو الحل الوحيد، وأي استراتيجية عسكرية أو أي حل عسكري لن ينفع ولن ينجح أبدا".

وتابع قائلا: "نحن نرى كيف يتكرر هذا العنف باستمرار منذ سنوات في هذه المنطقة وذلك لأنه لا يوجد أي أفق سياسي للإسرائيليين والفلسطينيين باتجاه سلام مستدام، علينا مناقشة هذه الأمور من الآن".