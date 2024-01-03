ما مدى أهمية صالح العاروري لدى حماس؟ مراسلة CNN ترد بالتفاصيل

قالت مراسلة CNN، ندى بشير، إن مقتل القيادي بحماس، صالح العاروري "الرجل الثاني في المكتب السياسي لحركة حماس، ويعتبر أحد مؤسسي كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس" يعتبر "تصعيدًا كبيرًا".

وأضافت أن "هناك مخاوف بشأن كيفية انتشار هذا (الصراع) إلى أبعد من ذلك. وبالطبع، من غير المسبوق إلى حد ما أن نرى هذا النوع من الهجوم داخل بيروت".

وتابعت قائلة: "من المهم تسليط الضوء على أننا نتحدث هنا عن مسؤول كبير في حماس. ولكن كما ذكرت، فإن حزب الله كان واضحا، أي هجوم على الأراضي اللبنانية، وفقا لحزب الله، سيؤدي إلى رد فعل عنيف".

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