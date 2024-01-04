توصلت الولايات المتحدة بهدوء إلى اتفاق مع قطر لتمديد عملياتها في أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، هذا وفقًا لثلاثة من مسؤولي الدفاع الأمريكيين ومسؤول آخر مطلع على الصفقة.

لقد كانت قاعدة العديد الجوية مركزًا محوريًا للعمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة.

تم تعيين الامتداد لتغطية 10 سنوات أخرى. ولم يتم الإعلان عن الصفقة علنًا، لكنها تسلط الضوء على اعتماد واشنطن على الدولة الخليجية الصغيرة.

مراسلة CNN للأمن القومي، ناتاشا برتراند، تنقل لكم التفاصيل عبر هذا الفيديو.