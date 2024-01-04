في أعقاب اغتيال أحد مسؤولي حماس في بيروت، وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب موجود في واشنطن لحضور اجتماعات طارئة، وانضم إلى مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، لمناقشة المخاوف من نشوب حرب إقليمية أوسع.

وقال بوحبيب إن "حكومة لبنان واللبنانيين لا يريدون أي حرب. نود أن ننعم بالسلام على حدودنا الجنوبية. لكن المشكلة هي، كما تعلمون، أن ما يحدث في غزة يؤثر بالتأكيد على ما يحدث في لبنان. لأن هناك قضايا لم تتم تسويتها منذ 75 عامًا. ولذا، لدينا مشاكل".

وتابع بالقول: "ما حدث بالأمس (الثلاثاء) في لبنان هو في الحقيقة هجوم إسرائيلي في لبنان، في بيروت. هل سيكون هناك رد؟ لا أعلم إن كان سيكون هناك، لكن الحكومة اللبنانية لن تقوم برد. سنذهب إلى الأمم المتحدة وسنقدم شكوى في الأمم المتحدة".

وفيما يتعلق بما إن كان يعتقد أن حربًا أقليمية أوسع قد تحدث، أشار وزير الخارجية اللبناني إلى أنه يأمل "ألا يكون هناك رد، وأن إسرائيل لن تفعل ذلك مرة أخرى"، مضيفًا: "لا نريد أي تصعيد في الحرب. لا نريد أن يمتد ما يحدث في الجنوب إلى لبنان. لا نريد حربًا إقليمية لأنها خطيرة على الجميع. إنها خطر على لبنان وخطر على إسرائيل والمنطقة المحيطة بإسرائيل، سواء كانت سوريا، التي أبقت نفسها إلى حد ما كحكومة خارج الحرب، أو الأردن. لأن لديك فلسطينيين في كل مكان ولديك أشخاص مختلفون أيديولوجياً عن إسرائيل ممن سينضمون إلى الفلسطينيين في هذه المعركة".

وأكد بوحبيب على أن "الحرب الإقليمية سيئة للجميع. إذا كانت ستستمر إسرائيل في ذلك وإذا ما حدث اليوم في إيران كان فعلًا إسرائيليًا ... إذا استمر الأمر على هذا النحو، فإنني أخشى أننا نقترب حقًا من حرب إقليمية، والتي سيندم عليها الجميع في المنطقة".