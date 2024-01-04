ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، قال فواز جرجس، أستاذ سياسات الشرق الأوسط والعلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، إنه "لا يرى ضوءًا في آخر النفق في الحرب الإسرائيلية في غزة"، مضيفًا أنه "لا يبدو أن هناك وقفًا لإطلاق النار في الوقت القريب أو المنظور".

وأكد جرجس، في حديثه لـCNN بالعربية، على هامش "المنتدى الاستراتيجي العربي" في دبي، أن "الولايات المتحدة ما تزال تعارض وقفًا لإطلاق النار في غزة، والقيادة الإسرائيلية تقول إن الحرب في غزة هي حرب مفتوحة وشاملة وأنها تريد عدة شهور وحتى أكثر من سنة. والأخطر من ذلك هو أن إسرائيل في الحقيقة تصعد في حربها وتحاول فتح الجبهة الشرقية الشمالية مع لبنان وتريد تغيير قواعد اللعبة".

وقال جرجس: "ومع ذلك، أنا أعتقد أن أهم مبادرة الآن هي المبادرة المصرية والأفكار المصرية من أجل تبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين، وأيضًا من أجل هدن إنسانية، ومن ثم وقف لإطلاق النار".

وأضاف جرجس أن "السؤال الرئيسي" يتعلق بوجود "مطبات" في المبادرة المصرية، مشيرًا إلى ما إن كانت إسرائيل ستقبل بها وما "إن كانت ستقبل بـ(تبادل) الكل مقابل الكل، إطلاق الرهائن والأسرى الإسرائيليين مقابل المعتقلين والأسرى الفلسطينيين؟".



رغم ذلك، أشار جرجس إلى أن مستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على المحك" نظرًا إلى "شبه الإجماع في إسرائيل الذي يحمل نتنياهو مسؤولية الفشل الاستراتيجي في 7 أكتوبر بعد هجمات حماس الدامية على إسرائيل".



ورأى جرجس أن ذلك سيؤدي إلى استمرار الحرب الإسرائيلية "إلا إذا قررت الولايات المتحدة الضغط على إسرائيل وهذا حتى الآن لا يبدو ممكنًا، إلا إذا تم بالفعل نوع من التصعيد الشعبي ضد إسرائيل"، على حد تعبيره.