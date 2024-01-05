تقوم الولايات المتحدة بمواجهة كيفية الرد على نفوذ إيران في الشرق الأوسط وما حوله وسط الجهود المبذولة لمنع انتشار الحرب بين إسرائيل وحماس.

تُعد الضربة الأمريكية في العراق هي الثانية خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوع الأمر الذي أسفر عن مقتل قائد ميليشيا موالية لإيران، وهي “حركة النجباء”، وقد قال مسؤول أمريكي إن الهدف هو المعروف باسم “أبو تقوى” والتي كانت يداه ملطختين بدماء أمريكيين.

يأتي الهجوم وسط مخاوف من تصعيد في الشرق الأوسط، أبعد من حدود قطاع غزة حيث تقترب الحرب بين إسرائيل وحماس من مرور ثلاثة أشهر.

لقد حاولت الولايات المتحدة فصل الحرب في غزة عن بقية المنطقة، لكن القتال امتد عبر الحدود السياسية.

وقد أدت غارة إسرائيلية سابقة في بيروت إلى مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري، في حين يحذر المسؤؤولن في لبنان من اشتعال صراع أوسع نطاقًا.

وقد تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 118 مرة في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر.

ولدى أورين ليبرمان مراسل CNN آخر التطورات.