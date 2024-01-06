تحدثت إيزا سواريز مذيعة شبكة CNN مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، حول كيفية قيام الدول بتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط.

في حين يتوعد المسؤولون الإيرانيون بالانتقام لضحايا الانفجارين اللذين وقعا، الأربعاء، في كرمان، حيث بلغ عدد القتلى 89 شخصا، وقد أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

في الوقت الذي رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على مقتل شخصية بارزة في حماس في بيروت في وقت سابق من هذا الأسبوع، أشاد سفير إسرائيلي سابق لدى الأمم المتحدة بأجهزة الأمن والمخابرات في البلاد لاغتيال صالح العاروري.

ويقول حزب الله ومقره لبنان إنه يكثف الآن الضغط على المواقع الإسرائيلية لحمله على وقف الهجوم على غزة.