يبدو أن إحدى الرسائل الرئيسية التي ينقلها وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في جميع اجتماعاته في المنطقة هي أن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى تصعيدًا للتوترات بالمنطقة، وهو أمر يأمل أن يتم نقله من اجتماعاته إلى القيادة الإيرانية وإلى وكلاء إيران أيضًا.

وفي اليوم الذي وصل فيه بلينكن إلى المنطقة، رد حزب الله على مقتل أحد قادة حماس ببيروت في وقت سابق من الأسبوع، ويقول إنه ردًا على ذلك، تم إطلاق 62 صاروخًا من لبنان على شمال إسرائيل على موقع مراقبة عسكري في قمة الجبل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه أحصى حوالي 40 صاروخًا، وأنهم ردوا بضرب "الخلية الإرهابية"، كما يقولون، التي كانت مسؤولة عن هذا الهجوم.