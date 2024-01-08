قال الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب الجزيرة في غزة، إنه يتمنى أن تكون دماء نجله حمزة هي الأخيرة للصحفيين الذين يُقتلون في القطاع.

وقٌتل الصحفي حمزة وائل الدحدوح، البالغ من العمر 27 عامًا، وكذلك المصور مصطفى ثريا عندما أصاب، كما تقول "الجزيرة"، صاروخ إسرائيلي السيارة التي كانا يستقلانها.

وبات وائل الدحدوح معروفًا لدى العديد من الأمريكيين في هذه المرحلة لأنه عانى بالفعل من مأساة هائلة حتى هذه اللحظة. وتأتي هذه الضربة، الأحد، بعد أشهر من مقتل زوجته وطفليه وحفيده في غارة أخرى.

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.