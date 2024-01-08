"إزالة وإمساك وبناء".. مدير CIA الأسبق يقترح خطة لغزة "ما بعد الصراع"

اقترح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق، الجنرال الأمريكي المتقاعد ديفيد بتريوس، خطة لغزة "ما بعد الصراع"، تتمثل في "الإزالة والإمساك والبناء"، مشيرًا إلى أنه يتفق مع الخطط التي حددتها إسرائيل بتدمير حماس وجناحها السياسي واستعادة الرهائن.

وقال بتريوس في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور: "أعتقد أن السؤال المطروح هو ما إذا كانت إسرائيل قادرة على تحقيق الهدف الذي حددته والذي أتفق معه بالمناسبة، أعتقد أن حماس بحاجة إلى التدمير. أعتقد أنها شبيهة بالدولة الإسلامية (داعش)، وهو تشبيه غير كامل بالنظر إلى العناصر الوطنية الفلسطينية هنا، لكنني أعتقد أنها بحاجة إلى تدميرها".

وتابع بالقول: "هذا هو أحد الأهداف الرئيسية الثلاثة المعلنة لإسرائيل. الأمر الآخر هو تفكيك الجناح السياسي، وأنا أتفق مع هذا الهدف، وبالطبع إطلاق سراح الرهائن واستعادتهم. لكن الطريقة للقيام بذلك كما ناقشنا أنا وأنت منذ البداية هي الإزالة والإمساك، بفصل السكان، الناس، عن المتطرفين. أنا لا أرى حدوث ذلك عبر غزة".

وأشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأسبق إلى أن "انسحاب خمسة ألوية الآن من القوات الإسرائيلية هناك، أعتقد أنه يثير تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل قادرة بالفعل على تدمير حماس، مرة أخرى، وتفكيك الجناح السياسي، وبالمناسبة، منع حماس أيضًا من إعادة تشكيل نفسها، لأنه بالطبع هناك بعض الأفكار الكبيرة الإضافية التي كانت هناك حاجة إليها منذ فترة طويلة مثل عملية ما بعد الصراع ومن سيشرف على غزة؟ لم ترتفع أي أيدي في المنطقة، ومن المؤكد أنه لا يوجد كيان فلسطيني مؤهل وجدير بالثقة يمكن جلبه من الضفة الغربية، ويبدو أن إسرائيل ستضطر إلى القيام بذلك بشكل افتراضي".

وتساءل بتريوس بالقول: "ما هي الرؤية بالنسبة لشعب غزة، وبالمناسبة، بالنسبة للضفة الغربية أيضًا؟ من سيشرف ومن سيمسك ومن ثم يعيد البناء ويشرف على إعادة الإعمار واستعادة الخدمات الأساسية وإعادة فتح المدارس والسوق والعيادات وما إلى ذلك؟ لقد شعرت أنه كان يجب أن يبقى المستشفى مفتوحًا، الشفاء على وجه الخصوص، لكن كلهم، وأن يتم علاج المدنيين في هذه المستشفيات ولكن يقومون بالسيطرة عليها والتأكد من أن الأنفاق تحتها أو المقرات أو ما يجري فيها ليس مسموحًا به ويتم القضاء عليه. ولكن مرة أخرى، عليهم أن يوفروا احتياجات الناس، دون سؤال"، حسبما قال.