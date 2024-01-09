عاد مدير مكتب الجزيرة في غزة، وائل الدحدوح، إلى الظهور على الهواء بعد ساعات من غارة جوية إسرائيلية أدت إلى مقتل ابنه البكر، حمزة، وزميله الصحفي في قناة الجزيرة، مصطفى ثريا.

وأكد الجيش الإسرائيلي، يوم الاثنين، أنه نفذ الغارة الجوية التي قتلت حمزة وزميله الصحفي في قناة الجزيرة مصطفى ثريا، قائلًا إنهم "ضربوا إرهابيًا"، رغم رفضهم تقديم المزيد من التفاصيل.

تقول إسرائيل بشكل قاطع إنها لا تستهدف الصحفيين، وتؤكد أن الجيش الإسرائيلي يستهدف حماس ردًا على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول. لكن من الصعب التوفيق بين نوايا إسرائيل المعلنة والعدد الهائل من المدنيين الذين قتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية.