تحدثت مذيعة CNN، إيزا سورس، مع الجراح نيك ماينارد، الذي كان قائد فريق الطوارئ الطبي الذي يعمل في مستشفى الأقصى بغزة، حول ادعاء القوات الإسرائيلية بأنها لا تستهدف المستشفيات في القطاع.

قال ماينارد في المقابلة إن ادعاء إسرائيل "ببساطة غير صحيح"، مضيفًا: "إنني أزور غزة منذ ما يقرب من 15 عامًا. لدي العديد من الأصدقاء الذين يعملون في المستشفيات هناك. وهناك أمثلة كثيرة على تعرض المستشفيات للهجوم".

وتابع قائلًا: "في اليومين الأخيرين منذ أن غادرت المستشفى، كانت هناك هجمات على المستشفى. لذلك، تصريحهم عن أنهم لا يهاجمون المستشفيات ليس صحيحًا على الإطلاق".

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