ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، أشار نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى أن الخروج من الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية "يتطلب شيئًا واحدا ومنطقيًا، وهو أن نأخذ بالاعتبار طموحات ومصالح كافة الأطراف، بمعنى الشعب الفلسطيني يريد ممارسة حقه في دولة ذات سيادة، والجانب الإسرائيلي - حسبما يعلن - يريد تأمين نفسه أمنيًا".

وتابع وزير الخارجية المصري الأسبق بالقول: "لنخرج من الأزمة الحالية بكافة جوانبها علينا التأكيد على الهدف النهائي واتخاذ خطوات عملية لنصل إلى هذا الهدف".

ووضح فهمي أن ذلك يعني "الالتزام أولًا بالحدود الوطنية الفلسطينية وحدود إسرائيل لعام 1967، وفقًا للقرار رقم 242 بمجلس الأمن وأيضًا وفقًا للمبادرة العربية في قمة بيروت عام 2002".

وأكد فهمي على ضرورة إجراء "خطوات متواصلة فيما بين وقف إطلاق النار كخطوة أولى، وتبادل المحتجزين والأسرى - والأمر لا يتعلق فقط بالأسرى الإسرائيليين وإنما المحتجزين الفلسطينيين أيضًا، وفيما بين إدارة العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية"، مضيفًا أن الخطوات تشمل أيضًا "إعادة بناء غزة وتمكين المواطنين (الفلسطينيين) من العودة إليها، بجانب خطوات عملية نحو إنشاء دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية"، حسبما قال.