في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، اتهم الكاتب في صحيفة هآرتس، جدعون ليفي، الإسرائيليين بالتعامي عن الواقع في غزة، قائلًا إن بلاده كان لها "الحق الكامل في شن هذه الحملة، هذه الحرب، ولكن يجب أن تكون هناك حدود. لقد تجاوزناها منذ وقت طويل".

وقال ليفي إنه "بحلول الوقت الذي سننتهي فيه من هذه المقابلة، سيتم قتل طفل آخر في غزة. بحلول الوقت الذي ستنتهي فيه من عرضك، ستكون هناك امرأتان أخريان قد قُتلتا في غزة. إلى متى يمكن لهذا الأمر أن يستمر؟".

وتابع قائلًا: "كان لإسرائيل الحق الكامل في شن هذه الحملة، هذه الحرب، ولكن يجب أن تكون هناك حدود. لقد تجاوزناها منذ وقت طويل".

كما أضاف: "لكن قبل كل شيء، للإجابة على سؤالك، ما الذي نهدف إليه؟ ما الذي سيكون أفضل لأمن إسرائيل إذا قُتل 20 ألف فلسطيني آخر في غزة؟ إذا كان نصف مليون شخص آخر سيفقدون منازلهم؟ بمَ يساهم هذا في أمن إسرائيل؟".

وشدد ليفي على أن الإسرائيليين بحاجة إلى أن يدركوا "أن الأهداف التي أعلنتها إسرائيل لا يمكن تحقيقها، أو على الأقل لا يمكن تحقيقها جزئيًا. يجب أن نركز الآن على خلق واقع جديد وليس القتل بغرض القتل".

وفيما يتعلق بتصريحات إسرائيل بأنها تبذل قصارى جهدها لتجنب موت المدنيين، وجهود أمريكا الرامية إلى التقليل من حجم الوفيات بين المدنيين وتقليل احتمالية نشوب حرب موسعة، رد ليفي بالقول إن "الجميع يدفع كذباته (بقول) يبذل الأمريكيون والإسرائيليون قصارى جهدهم".

واستطرد بالقول: "يطلب الأمريكيون بلطف من إسرائيل الامتناع عن قتل المدنيين. لكن النتيجة واضحة للغاية. إنه حمام دم ولا يمكنك تجاهله".

كما أكد أن "الإسرائيليين هم الشعب الوحيد في العالم الآن الذي لا يتعرض على الإطلاق لما يحدث في غزة. لا شيء. كنا نضحك دائمًا على تغطية التلفزيون الروسي للحرب في أوكرانيا. تغطيتنا أسوأ بكثير، لأن الأمر يتم طوعًا هنا، ولا أحد يملي علينا عدم إظهار المعاناة والعقاب في غزة".

وأنهى ليفي تعليقه بالقول: "هناك أهداف، وكان رئيس الوزراء قد أعلنها، وهي إطلاق سراح الرهائن وسحق حماس. بعد 3 أشهر، أستطيع أن أقول لك إننا لم نقترب من كليهما. أفكر في إطلاق سراح الرهائن، وهو الأمر الذي يجب أن يكون الأولوية الأولى من وجهة نظري، والهدفان لا يتفقان"، قبل أن يضيف: "أعتقد أننا نذهب هنا أبعد وأبعد. نحن أبعد بكثير الآن عن إطلاق سراح الرهائن مما كنا عليه قبل أسابيع قليلة. ينبغي أن يزعج هذا أي شخص لديه ضمير".