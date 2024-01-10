تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع الكاتب في صحيفة هآرتس، جدعون ليفي، عن أثر توسيع الحرب الإسرائيلية لتشمل الجبهة الشمالية ضد حزب الله، وما إن كانت طموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي دافعه في إطالة أمد الحرب، بالإضافة إلى ما يحدث في الضفة الغربية.

وقال ليفي إن "توسيع هذه الحرب نحو الجبهة الشمالية أيضًا، وتحديدًا ضد حزب الله، من شأنه أن يغير قواعد اللعبة وسيخلق حقيقة لم تواجهها إسرائيل والإسرائيليين من قبل".

وأكد ليفي أن "من الجيد جدًا أن نتحدث هنا عن توسيع الحرب، ولكن ما يمكن أن يحدث حينها، أعتقد أنه يتجاوز بكثير ما رأيناه في إسرائيل أو تل أبيب أو القدس أو حيفا وأماكن أخرى".

وفيما يتعلق برئيس الوزراء الإسرائيلي، علق ليفي على القضية بالقول: "أنا أمنح نتنياهو المزيد من الفضل مقارنة بمعظم أصدقائي، لأنني لا أعتقد أن طموحاته الشخصية هي الدافع الوحيد الذي يحفزه. لا أستطيع أن أصدق ذلك".

كما أضاف: "أنا متأكد من أن دوافعه الشخصية جزء من اعتباراته، وأنا متأكد من أن توسيع هذه الحرب بالنسبة له شخصيًا هو المنفذ الوحيد قبل الانتخابات والاستقالة والتحقيق. لكن القول إنه يفعل كل شيء من أجل الحفاظ على نفسه فقط ولا شيء آخر يهمه، فهذا أمر مبالغ فيه للغاية بالنسبة لنتنياهو، على ما أعتقد. آمل أن لا أكون مخطئا".

وأشار الكاتب إلى أن ما حدث في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل "لا يصدق"، مؤكدًا أن "بعض أفضل أصدقائي وحتى أفراد العائلة غيروا رأيهم في السابع من أكتوبر.... لقد انهار كل شيء، وانهارت كل القيم التي آمن بها الناس بسبب هذا الهجوم الهمجي فقط - الذي كان هجوما همجيا - ولكن لا ينبغي أن يغير أي قيم".

وتابع بالقول: "في نهاية المطاف، الاحتلال هو الذي يعرّف إسرائيل أكثر من أي شيء آخر. الفصل العنصري يعرّف النظام الإسرائيلي أكثر من أي آخر، ولا يمكننا الاستمرار في هذا العمى".