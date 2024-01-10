سلمت جمعية الهلال الأحمر العراقي 10 ملايين لتر من الوقود عبر قناة السويس إلى مصر، على أن يتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني في الفترة القادمة.

عملية التسليم - بمبادرة من الحكومة العراقية - لم تخل من التحديات، كما كشف رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي، الدكتور ياسين المعموري، بمقابلة مع CNN بالعربية.

وتأتي المبادرة استجابة للاحتياجات في قطاع غزة، حيث أن الوقود "أكسير الحياة"، خاصة في ظل الأوضاع الحالية.

كما أن الوقود الذي تم تسليمه يهدف إلى "إدامة الحياة" في قطاع غزة، كما بيّن رئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي.