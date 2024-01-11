تصف باولا غافيريا بيتانكور المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً في منظمة الأمم المتحدة لبيكي أندرسون، مذيعة شبكة CNN، التحديات التي تواجه إعادة إعمار غزة بعد الحرب.

حيث قالت بيتانكور في قتباس لها : "تسعى إسرائيل إلى تغيير تركيبة سكان غزة بشكل دائم من خلال حدود الإخلاء الآخذة في الاتساع بالرقعة والواسعة النطاق ... والهجمات المنهجية على المدنيين والبنية التحتية المدنية".

وتحدثت عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن للمنطقة وذكرت إنها الزيارة الخامسة له ولم تشهد المنطقة أي تغييرات في الرعاية والحماية الفعالة للمدنيين في غزة.

وأضافت أنها ترحب ببيان الوزير بلينكن بأن ترحيل الفلسطينيين عبر الحدود سيكون غير مقبول ومن الواضح أنها تتطلع إلى سماعه مباشرة من سلطات دولة إسرائيل تليها إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وعلقت بالقول، إن هذه مجرد كلمات في الوقت الحالي، وهذا لا يغير الحقائق على الأرض، أي أن غزة أصبحت غير صالحة للعيش كنتيجة مباشرة للإجراءات الإسرائيلية، فقد تم تهجير 1.9 مليون من سكان غزة، أي 88% وتم تقليص التعداد السكاني إلى الحد الأدنى، بالإضافة إلى تعطل البنية التحتية المدنية، وتدمير المنازل والمرافق، وعدم إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.