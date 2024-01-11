قال يوفال أبراهام، الصحفي في مجلة 972+، إن بعض ضباط الاستخبارات الإسرائيلية "صُدموا مما طلب منهم القيام به" في غزة، حسبما أشار في مقابلة مع مذيعة CNN بيانا جولودريجا.

وقال أبراهام إنه "بالتحدث إلى هذه المصادر، بعد حدوث هجمات 7 أكتوبر، الصدمة والفظائع، تطوع بعضهم على الفور للذهاب إلى الجيش. البعض كان في الاحتياطي. وتدريجيًا، صُدموا بصراحة مما طلب منهم القيام به، وصدم العديد منهم بكيف كان الأمر غير متناسب".

وتابع بالقول: "لقد شعر الكثير منهم بمسؤولية مشاركة هذه المعلومات مع الجمهور الإسرائيلي ومع الجمهور الدولي، وخاصة مع الولايات المتحدة التي تمول هذه الحرب بشكل كبير. لأن هناك هذا التباين الكبير".

كما أكد أنه "في كل مرة أنهي محادثة مع مصدر استخباراتي، لا أستطيع أن أصدق التباين بين الطريقة التي يتم بها تصوير هذه الحرب في وسائل الإعلام والطريقة التي يتم تنفيذها فعليًا على الأرض. أعتقد أن الكثير من المصادر تشعر بمسؤولية تغيير ذلك وللتحدث عنه".