ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، أكد الدكتور عبدالخالق عبدالله أن "صورة السلام في المنطقة تبدو قاتمة جدا".وقال: "للوهلة الأولى لا يبدو أن هناك فرصة لتحقيق سلام قريب في المنطقة، والإحباط سيد الموقف، والتشاؤم السائد ربما أن المنطقة تتجه نحو المزيد من العنف، ولا تتجه نحو تحقيق السلام".

وأضاف: "لكن هذا ليس وقت الإحباط والشعور بالسوداوية والاستسلام للتشاؤم، بل وقت العمل من أجل تحقيق السلام، وأكثر من هذا وذاك في ظل أو في رحم هذا الواقع السوداوي وهذه الكارثة الإنسانية المروعة في غزة على مدار أكثر من 3 أشهر، قد يلوح في الأفق بصيص أمل وفرصة لتحويل الأزمة إلى مسار يحقق السلام المنشود".

ورأى أنه "لتحقيق السلام لا بد من توفير شرطين أساسيين ولا يمكن بدونهما السير في السلام". وقال إنه بتحقيق الشرطين "قد يقربنا ذلك من تحقيق السلام الذي طال انتظاره، وقد تكون هذه أكبر مفاجآت 2024، التي نتمنى أن تكون مختلفة عن 2023 التي كانت سنة حرب".