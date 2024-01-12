يبدي العقيد الأمريكي المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، سيدريك لايتون، في مقابلة مع CNN، رأيه في الضربات التي شنتتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد أهداف متعددة للحوثيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بحسب ما قال مسؤول أمريكي ومسؤول بريطاني لشبكتنا.

وقال لايتون إن "الحديدة، الميناء الرئيسي غربي اليمن، هدف محتمل بشكل كبير، هناك الكثير من الصواريخ المضادة للطائرات والسفن الموجودة في تلك المنطقة".

وتابع بالقول: "وفيما يتعلق باحتمالات التصعيد المعنية، ما يمكن أن يحدث هنا هو أن الحوثيين سيردون أولاً على السفن الأمريكية والسفن البريطانية في البحر الأحمر".

وأضاف: "بعد ذلك، من المحتمل أن يستهدفوا منشآت في المملكة العربية السعودية".

وأكد لايتون أن ذلك "قد يؤدي ذلك إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية الجنوبية في هذا الوقت. لذا أعتقد أننا سنرى بعض الأنشطة الرئيسية في الـ24 ساعة القادمة أو ما شابه"، على حد تعبيره.