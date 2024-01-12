تحدث مذيع شبكة CNN، مايكل هولمز، إلى الصحفي والمصور الفلسطيني معتز عزايزة حول العدد الكبير من الصحفيين الذين قتلوا في غزة، والأوضاع التي يشهدها الفلسطينيون في القطاع.

وقال عزايزة - الذي يوثق عبر حسابه في إنستغرام الأوضاع بقطاع غزة جراء الحرب - إن إسرائيل لا تتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، مشيرًا إلى أنهم "لا يهتمون بحياة المدنيين. إذا كانوا يستهدفون شخصًا أو كان أحد ما مطلوبًا له - حتى لو كان هناك ما يقرب من 1000 شخص في نفس المبنى وهناك مطلوب لهم، فإنهم سيقتلون الألف قبل الفرد"، حسبما أفاد.

كما تحدث عزايزة عن أعداد الصحفيين الذين قتلوا، مؤكدًا أن "الخطر موجود في جميع أنحاء قطاع غزة"، قبل أن يضيف: "عندما يستهدفون مكانًا ما ونذهب (الصحفيون) للتغطية أو عندما نكون في مكان سوف يستهدفونه فإننا لا نعرف ذلك. بعض الصحفيين قُتلوا، وإسرائيل تعلم أن هناك صحفيين هناك لأن الطائرات بدون طيار موجودة في السماء طوال اليوم. لذا فإنهم يعلمون أن هناك صحفي هناك، لكنهم لا يهتمون بحياتنا".