وضّح الصحفي والمصور الفلسطيني، معتز عزايزة، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN، مايكل هولمز، سبب عزمه على الاستمرار بتغطية ما يحدث في قطاع غزة، ومدى المسؤولية التي يشعر بها الصحفي الفلسطيني أمام متابعيه حول العالم.

وقال عزايزة، تعليقًا على مدى ضخامة المسؤولية التي يشعر بها: "كان لدي 24 ألف متابع فقط في اليوم الأول من هذه الحرب، بعدها بدأ الناس بمتابعتي لأنني أعرض الحقائق كما هي دون أي تعديل أو تأثيرات أو حتى مؤثرات صوتية".

وأشار إلى أنه " في الأيام الأولى، كانت هناك مسؤولية على عاتقي لإظهار ما يحدث للناس. ولكن بعد ما مررت به خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ونحن قريبون جدًا من مرور 100 يوم على هذه الحرب، بدأت أفقد الأمل. بدأت أشعر بأنها لم تعد مسؤوليتي بعد الآن لأنني أظهرت مقاطع للناس كانوا يرونها للمرة الأولى بشكل حي".

كما أضاف: "اعذروني، أنا أؤمن بالناس، لكن مما رأيته، فهم لا يستطيعون التأثير على حكوماتهم لوقف هذا الأمر. لذا فقدت الأمل في هذا الأمر".

وأكد الصحفي الفلسطيني أن سبب استمراره في التغطية رغم الخطر هو "حب غزة، غزة مكان جميل جدًا، تمتلك الشاطئ الأكثر جمالًا في العالم كله. نحن نحب قطاعنا ونتمنى أن تكون لنا دولة حرة، بلد حر، يمكننا أن نعيش فيه حياتنا كأشخاص عاديين كما هو حال العالم".

وتابع بالقول: " ما يجعلني أستمر هو حب المكان، لأنني كنت أعيش هنا منذ بداية حياتي. أريد رؤيتها جميلة مرة أخرى، دون دمار".

كما تطرق عزايزة إلى الظروف التي يمر بها، مشددًا على أنه "مثل الناس، حتى أنني لا أستطيع الاستمرار بالتصوير كل يوم، ففي بعض الأيام العثور على طعام لعائلتي، للأشخاص الموجودين في منزلي. أحاول العثور على الديزل حتى أتمكن من الاستمرار في التحرك، وبالتالي فإنني أخسر الكثير من الوقت محاولًا العثور على الموارد التي أحتاجها لأتمكن من الاستمرار"، حسبما أشار إليه.