نفذت الولايات المتحدة المزيد من الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن مساء الجمعة، حيث استهدفت هذه المرة منشآت الرادار التي يستخدمها الحوثيون، وهي مجموعة أصغر بكثير من الضربات التي شنتها في الليلة السابقة، حيث قادت الولايات المتحدة تحالفًا من الدول استهدف ما يقرب من 30 موقعًا للحوثيين في جميع أنحاء البلاد بأكثر من 150 صاروخًا موجهًا بدقة.

وشملت تلك المناطق مواقع الرادار وعقد القيادة والسيطرة، بالإضافة إلى مرافق تخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية المضادة للسفن، وصواريخ كروز المضادة للسفن، وكذلك الطائرات بدون طيار.

يأتي ذلك بينما تحاول الولايات المتحدة أن ترسل مع دول التحالف رسالة ردع وتحذير للحوثيين، حيث قال الرئيس جو بايدن، الجمعة، إنه إذا استمرت هجمات الحوثيين على الشحن البحري، فستستمر أيضًا الضربات الأمريكية على منشآت الحوثيين.

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