قال السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، لمذيع CNN، جيك تابر، إن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة تشكل "كارثة إنسانية مروعة"، مشيرًا إلى أن "على الكونغرس أن يتحرك لحماية الأطفال في فلسطين".

وتعليقًا على الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على أهداف للحوثيين في اليمن، قال ساندرز إن "للرئيس حق الرد في ظل حالة الطوارئ بسبب تعطيل الشحن الدولي الذي أحدثه الحوثيون. من ناحية أخرى، عليه أن يخبر الكونغرس على الفور. الكونغرس من لديه له الحق في إعلان الحرب، وليس رئيس الولايات المتحدة. لذا آمل أن يتم عرض هذه القضية على الكونغرس على الفور".

على صعيد آخر، أكد ساندرز أن "ما يجري في غزة الآن هي كارثة إنسانية مروعة. إننا ننظر إلى 23 ألف شخص قُتلوا، بينما جُرح ما يقرب من 60 ألفًا. ثلثي الأشخاص الذين قُتلوا هم من النساء والأطفال. نحن ننظر إلى تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة".

وتابع بالقول: "إذا استخدمت كلمة "دريسدن في ألمانيا"، فسوف تفكر في الدمار المروع الذي تعرضت له تلك المدينة خلال الحرب العالمية الثانية. إن ما يجري في غزة الآن خلال 3 أشهر أسوأ مما حدث في دريسدن على مدى عامين. هذه كارثة".

كما أضاف: "وجهة نظري كانت منذ البداية، أن لإسرائيل الحق في الرد على هذا الهجوم الإرهابي المروع من جانب حماس، لكن ليس لديك الحق في خوض حرب ضد شعب بأكمله، نساءً وأطفالًا، وعلى كونغرس الولايات المتحدة أن يتحرك لأن الكثير من هذا التدمير يتم باستخدام أسلحة عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية".

وتحدث السيناتور الأمريكي عن مشروع القرار الذي يعتزم تقديمه، قائلًا: "القرار الذي أقترحه يتوافق مع قانون المساعدة الأجنبية، والذي ينص على أنه إذا تم تقديم المساعدة العسكرية الأمريكية إلى أي دولة، المملكة العربية السعودية أو إسرائيل أو أي دولة أخرى، فيجب أن يتم استخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الأمريكي".

واستطرد بالقول: "في رأيي، هذا ليس هو الحال بالتأكيد. لدينا كارثة إنسانية مروعة. لا يمكننا أن ندير ظهورنا لها. على الكونغرس أن يتحرك لحماية الأطفال في فلسطين"، حسبما أفاد.