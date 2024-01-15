وضح فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد، قراءته لتأكيد السعوديين رغبتهم في تطبيع العلاقات مع إسرائيل في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة، مشيرًا إلى أنهم "سيقومون بذلك فقط عندما تقبل إسرائيل السماح للفلسطينيين بتقرير المصير وإقامة دولة خاصة بهم"، ومؤكدًا أن "الأمن الوحيد الذي يمكن لإسرائيل أن تحصل عليه هو بالمصالحة الحقيقية مع الفلسطينيين".

وشدد جرجس على أن "التطبيع من أعلى الهرم إلى أسفله مع العرب الأوتوقراطيين لن يمنح الأمن لإسرائيل"، مشيرًا إلى أن "الأمن الوحيد الذي يمكن لإسرائيل أن تحصل عليه هو بالمصالحة الحقيقية مع الفلسطينيين"، على حد تعبيره.

ووضح أستاذ العلاقات الدولية أن ذلك يعني "إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي والسماح بتقرير مصير للفلسطينيين، ويعني أن تكون مواطنًا صالحًا في محيطك وأن تكون في سلام مع نفسك".

كما أكد جرجس أن "هذه الطريقة الوحيدة التي يمكن فيها لإسرائيل أن تعيش بها بسلام في المنطقة. ليس مع هذا التطبيع المزيف مع العرب الأوتوقراطيين الذي لن يوفروا أبدًا الأمن الحقيقي لإسرائيل"، بحسبه.