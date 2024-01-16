قال الجيش الأمريكي إن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا صاروخًا أصاب سفينة شحن مملوكة للولايات المتحدة، الاثنين، بعد أيام فقط من الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن.

ووفقًا للقيادة المركزية الأمريكية، فإن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها الحوثيين يضربون بنجاح سفينة مملوكة ومدارة من قبل الولايات المتحدة، "نسر جبل طارق".

أصيبت السفينة بصاروخ باليستي مضاد للسفن، وهو واحد من بين الأسلحة التي رأينا الحوثيين يطلقونها مرارًا وتكرارًا، وكانت الضربة نفسها في خليج عدن جنوبي اليمن.

تعرضت السفينة لأضرار طفيفة ولم يلحق أي إصابة بطاقمها، لذلك كانت قادرة على الاستمرار في طريقها.

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة قد قصفتا عشرات الأهداف الحوثية في اليمن الأسبوع الماضي رداً على الهجمات المتكررة على الشحن الدولي.

