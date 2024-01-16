ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، ناقش نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية - الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية، أندرو ميلر، الجهود الأمريكية المبذولة لمعالجة الوضع الإنساني في غزة والدفع نحو السلام الدائم في المنطقة.

فعلى صعيد الوضع الإنساني، أشار ميلر إلى أن "أولوياتنا تتكون من ثلاث أجزاء وهي متشابكة بشكل أساسي. أولاً، نواصل الرفع إلى القيادة الإسرائيلية على أعلى المستويات الضرورة الأخلاقية والاستراتيجية المتمثلة ببذل المزيد من الجهود لمنع سقوط ضحايا من المدنيين".

وتابع بالقول: "نحن نعلم أن حماس تدمج نفسها بين المدنيين والبنية التحتية المدنية، مما يعرض المدنيين للخطر، ومع ذلك، فإن هذا لا يقلل من التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي. إن الخسائر اليومية التي يتعرض لها المدنيون في غزة، ولا سيما الأطفال، دون الحصر، مرتفعة للغاية".

وأضاف: "ثانياً، مع انتقال إسرائيل إلى عمليات أقل كثافة مع تقليص القوات في الشمال، فقد وافقنا على إرسال بعثة حاسمة تابعة للأمم المتحدة لتقييم ما يجب القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعودة إلى ديارهم هناك. ستقوم هذه المهمة بالتأكد من الأمن والبنية التحتية والتحديات الإنسانية وما يجب القيام به للتغلب على تلك العقبات".

كما شدد على أن " الأمم المتحدة تؤدي دورًا لا غنى عنه في تلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة في غزة، وتحظى المنسقة الجديدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، بدعمنا الكامل، ونتوقع أن تحظى بالتعاوني الكامل من كل دولة في المنطقة".

وتطرق ميلر إلى المساعدات الإنسانية، قائلًا: "ثالثًا، بالتزامن مع التخفيف من الأضرار التي لحقت بالمدنيين بشكل أفضل ومهمة التقييم التابعة للأمم المتحدة في الشمال، فنحن بحاجة إلى زيادة مستويات المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة وكذلك توزيعها الفعال في جميع أنحاء غزة. يعاني عدد كبير للغاية من المدنيين الفلسطينيين من عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والماء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية".

وأشار ميلر إلى أن هناك " تقدمًا ملموسًا، بما في ذلك من خلال فتح معبر كرم أبو سالم بين إسرائيل وغزة، ولكن المستويات الحالية لا تزال غير كافية، ولا تزال العوائق التي تحول دون التوزيع الفعال مرتفعة للغاية. نحن مستمرون في إثارة النقاشات مع إسرائيل ومصر وشركائنا في المنطقة وجميع أنحاء العالم بضرورة بذل كل ما هو ممكن لتعزيز مثل هذا العمل الحاسم".

كما نوّه ميلر إلى أنه "لا يعتقد أحد أن السلام سيتحقق بين عشية وضحاها، ولكننا نعمل كل يوم مع القادة في المنطقة لتعزيز جهودنا لمساعدة غزة على الاستقرار والتعافي، وتحديد مسار سياسي للمضي قدمًا للفلسطينيين والعمل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل".