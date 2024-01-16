تدين الولايات المتحدة ما تسميه الضربات الصاروخية المتهورة وغير الدقيقة التي شنتها إيران في شمال العراق وشمال سوريا، في حين تزعم إيران أنها دمرت قاعدة تجسس للموساد الإسرائيلي ومواقع الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران.

وأفاد القادة الأكراد في أربيل بالعراق أن 4 مدنيين على الأقل قُتلوا، بينما تقول إيران إن بعض الضربات الصاروخية كانت ردًا على الهجوم الإرهابي الأخير الذي شنه داعش في كرمان بالقرب من قبر القائد العسكري المقتول قاسم سليماني.

من جانبها، تقول الولايات المتحدة إنه لم يتم استهداف أي أفراد أمريكيين أو منشآت لها، وأنها تدعم السيادة الإقليمية للعراق.