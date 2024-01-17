خلال مقابلة أجراها مع مذيع شبكة CNN، جيك تابر، تحدث وزير الدفاع الأمريكي السابق، مارك إسبر، حول سبب عدم ضرب الولايات المتحدة جميع مواقع الحوثيين في اليمن دفعة واحدة.

قال إسبر في المقابلة: "بالطبع نحاول تحقيق الردع، وأفترض أنه نظرًا لاتساع نطاق الضربات، فقد أصابوا أكثر من 60 هدفًا في ليلة واحدة. وهم يعتقدون أن ذلك سيكون كافيا لردع المزيد من الهجمات (الحوثية)".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية قالت إن "الأمر يتعلق بإضعاف وتعطيل قدرتهم على شن الهجمات، وهو ما أعتقد أنه ربما تم تحقيقه".

وتابع قائلًا: "لكن يبدو أن الحوثيين سيستمرون في الهجمات حتى نستمر في تدمير مواقع الرادار ومنصات الإطلاق الخاصة بهم. وأعتقد أنه يجب أن نلاحق مراكز القيادة والسيطرة الخاصة بهم وهذا سيبعث رسالة أقوى أيضًا".

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