قال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك إسبر، بمقابلة مع شبكة CNN، إن الضربات الأمريكية ضد مواقع وأهداف للحوثيين في اليمن "رغم كونها جيدة، إلا أنها طال انتظارها"، مؤكدًا أنه "لا يمكن السماح لمجموعة إرهابية مثل الحوثيين بضرب السفن التجارية وتهديد السفن الحربية البحرية الأمريكية مع الإفلات من العقاب".

وأكد إسبر أن الضربات الأمريكية "كانت الشيء الصحيح الذي يجب القيام به. هدفنا في نهاية المطاف هو الردع، ولم يتم ردعهم بعد".

كما أضاف إسبر: "أعتقد أنه عندما أعلن البنتاغون عن الضربات الأسبوع الماضي، قال إن الهدف هو إضعاف وتعطيل قدرة الحوثيين على شن الضربات. أعتقد أنهم فعلوا بعضًا من ذلك، ولكن من الواضح أنه لا يزال هناك جزء كبير من قدراتهم، وأعتقد أننا يجب أن نستمر في القيام بذلك حتى نخفض قدرتهم تمامًا على القيام بالأمر أو تحقيق الردع في نهاية المطاف".

وشدد إسبر على ضرورة ملاحقة "مواقع القيادة والسيطرة الخاصة بهم أيضًا، وهذا من شأنه أن يضيف إلى ذلك أيضًا. لكنني أعتقد أن هذا سيستغرق بعض الوقت لسوء الحظ، حتى نجعلهم يوقفون استهداف الشحن التجاري".

كما قال إنه "لا يمكنك السماح بتعطيل 12% من التجارة التجارية، و30٪ من حركة مرور الحاويات، عبر هذا المضيق الحيوي. الضرر الاقتصادي الذي سيحدثه في جميع أنحاء العالم يمكن قياسه بالدولار والوقت".