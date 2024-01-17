أكد وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، مارك إسبر، بمقابلة مع شبكة CNN، إن إعادة تصنيف الحوثيين كـ"إرهابيين دوليين مصنفين تصنيفا خاصًا" سيؤدى إلى "قدر معين من العقوبات على الحوثيين ويؤثر على قدرة الولايات المتحدة على التجارة معهم والتعامل معهم بجانب قيود أخرى".

وأشار إسبر إلى اعتقاده بأنه "كان من الخطأ سحب العقوبات في عام 2021"، مضيفًا أنه يعتقد أن العقوبات الأمريكية وحدها ليست وكافية، وأنه "يجب أن تكون هناك عقوبات دولية، عقوبات من الديمقراطيات الغربية وغيرها على الحوثيين لوقف هذا السلوك السيئ منهم وتقليص أعمالهم المتعلقة بالشحن في البحر الأحمر".