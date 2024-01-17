علق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل، في مقابلة مع مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، على ملف التطبيع بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، مشيرًا إلى أن "الأمر لم يكن مغلقًا أبدًا"، مبينًا أن "المسؤولين السعوديين أكدوا أن التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى التطبيع والاعتراف المتبادل مع إسرائيل".

وأشار الفيصل إلى أنه "كانت هناك عدة تصريحات قبل وبعد أحداث 7 أكتوبر، عندما أكد المسؤولون السعوديون أن التوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية سيؤدي إلى التطبيع والاعتراف المتبادل مع إسرائيل. وكما تعلمون، هذا هو الأساس الكامل لمبادرة السلام التي اقترحتها المملكة منذ 21 عامًا، وقد رفضت إسرائيل القبول بها".

كما أكد أن "هذا الباب لم يُغلق أبدًا، وقد يكون من الضروري على الوزير بلينكن الآن - بدلًا من أن يأسف على موت الفلسطينيين - المضي قدمًا في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي دعا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية. هذه هي الطريقة الوحيدة التي سيتم بها إيقاف الصراع أخيرًا".

وتطرق الاستخبارات السعودية الأسبق إلى وجود " الكثير من الحديث الذي يطرحه الأمريكيون والأوروبيون حول حل الدولتين، لكنهم كانوا يتحدثون دون اتخاذ إجراءات. أعتقد أن ما يحتاجونه هو أن يضعوا أقدامهم ويمضوا قدمًا ببساطة ويعملوا مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى في المنطقة لإقامة دولة فلسطينية وإنهاء القتال".

وشدد الفيصل على أن "أول شيء مهم يجب القيام به هو وقف القتل، وهذا شيء لم تصل إليه أمريكا وأوروبا بعد كضرورة فورية. أعتقد أن هناك ما يمكن إلقاء اللوم فيه على الغرب أكثر من أي شخص آخر"، حسبما أفاد.