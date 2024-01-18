قال تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، في مقابلة مع شبكة CNN، إن "هناك حاجة إلى وضع حماس تحت السيطرة"، مشيرًا إلى أن على الحركة "أن تعلن تحالفها مع السلطة الفلسطينية وعليها أن تتخلى عن مواقفها السابقة بعدم قبول الحل السلمي مع إسرائيل"، وأكد أنه على إسرائيل "أن تتخلى عن فلسطين حتى يتم وضع القضايا الأخرى في مكانها الصحيح".

ووضح الفيصل بالقول إن على إسرائيل: "أن تنسحب وفقًا لقرارات 242 و338 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية وخريطة الطريق للجنة الرباعية. كل الحلول موجودة، التي تحدد الكيفية التي يمكن لإسرائيل بها أن تترك فلسطين لتصبح دولة".

كما تطرق رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق إلى قدرة إسرائيل على تفكيك حماس، قائلًا: "لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على القيام بذلك. يجب أن يقوم به الشعب الفلسطيني. لن يسمحوا للإسرائيليين بالقيام بأمورهم. كما ذكرت، يجب أن يكون هناك اعتراف بدولة فلسطين ووقف للقتل وأن يكوم لديك وقف إطلاق النار في غزة، بعدها يمكن التحدث عن كيفية اتخاذ الإجراءات من هناك".

وأكد أيضًا أن "على حماس أن تعلن تحالفها مع السلطة الفلسطينية وعليها أن تتخلى عن مواقفها السابقة بعدم قبول الحل السلمي مع إسرائيل. هذه هي الأشياء التي يمكن حلها. ولكن بمجرد تنفيذ وقف إطلاق النار، يمكننا حينها العمل معًا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والتوصل إلى كيفية المضي قدمًا".

وفيما يخص توسيع الصراع، قال الفيصل: "لا أعتقد أن الإيرانيين يرغبون في حدوث أزمة أوسع نطاقًا. لا أعتقد أنهم يريدون أن يتعرضوا للقصف، على سبيل المثال، من جانب إسرائيل أو الولايات المتحدة. ولهذا السبب يستخدمون ميليشياتهم، سواء كانت حزب الله في لبنان أو الحوثي في اليمن أو بعض الميليشيات في العراق لتنفيذ أوامرهم... لا أعتقد أنها تريد مواجهة مع الولايات المتحدة، على الأقل ليس بقدر الدخول في حرب مباشرة مع الولايات المتحدة".