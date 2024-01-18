قام الجنرال الأمريكي المتقاعد مارك هيرتلينغ، بشرح وجهة نظره والتحدث عما يعنيه إطلاق إيران صواريخ في شمال العراق وسوريا وباكستان في أحدث تصعيد للأعمال العدائية في الشرق الأوسط، حيث تهدد الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة بالتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا.

وقد قال هيرتلينغ إنه يعتقد أن إيران أصبحت أكثر جرأة لجعلها تنفذ الهجمات فعليًا بدلاً عن وكلائها.

ويعتقد أن السبب وبكل تأكيد هو رد فعل على ما حدث في صفوف الحوثيين، والصراع بين الحوثيين والغرب وخاصة الولايات المتحدة، والهجوم الضخم الذي شنته الولايات المتحدة ضدهم في اليمن الأسبوع الماضي، وكذلك ما يعتبرونه هجمات سنية داخل إيران، كالانفجار الذي وقع قبل ما يزيد قليلاً عن أسبوع داخل إيران، والذي نسب إلى داعش.

وأضاف قائلًا، لذا فإنهم يضربون ويمدون أيديهم ويضربون ما يعتقدون أنها أهداف إرهابية سنية في كل من دمشق وسوريا والعراق وكذلك الآن في باكستان.