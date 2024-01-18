شاهد كيف هاجم الجيش الأمريكي أهدافًا للحوثيين في اليمن

للمرة الرابعة في أقل من سبعة أيام، نفذت الولايات المتحدة المزيد من الضربات في اليمن مستهدفة قدرات الحوثيين، في إطار محاولتها الحد من قدرة الجماعة المتمردة المدعومة من إيران، على استهداف خطوط الشحن الدولية وضرب السفن التجارية.

ووفقًا لمسؤولين أمريكيين، استخدمت الولايات المتحدة صواريخ توماهوك تم إطلاقها من السفن التابعة للبحرية الأمريكية بالإضافة إلى غواصة الصواريخ الموجهة لاستهداف ما يقرب من 14 موقعًا مختلفًا لإطلاق الصواريخ، يستخدمها الحوثيون لإطلاق كل من صواريخ كروز المضادة للسفن وصواريخ باليستية مضادة للسفن.