بوساطة قطرية، توصلت إسرائيل وحماس إلى اتفاق جديد لتوصيل الإمدادات الطبية إلى الرهائن الإسرائيليين، مقابل مساعدات للفلسطينيين في غزة. ناقش المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، مع مراسلة CNN بيكي أندرسون كيفية تسهيل هذه العملية وما يمكن أن تفضي إليه.

وقال الأنصاري إن "من الممكن أن تكون الأدوية قد وصلت بالفعل إلى الرهائن، نحن نعلم كما أخبرتك أن الأدوية والمعدات الطبية دخلت بالفعل إلى غزة وهي بالفعل في أيدي مسؤولي وزارة الصحة هناك. لذا فإن الأمر يتعلق بإيصالها إلى الأشخاص المحتاجين".

كما أشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أنه وبسبب "حساسيات المحادثات، لا يمكن مشاركة المعلومات المتعلقة بتفاصيل الاتفاقيات، لكن ما يمكنني قوله لك هو إن الطرفين كانا سعيدين بالاتفاقية كما هي وكان هناك إيمان من الطرفين بأن الاتفاق سيؤدي إلى ما اتفقنا عليه، وهو وصول الدواء إلى المحتاجين من الرهائن والمدنيين. نحن على ثقة أن ذلك تم بحسن نية من الطرفين ونأمل أن يؤدي ذلك إلى شيء أكثر واقعية في المستقبل".



