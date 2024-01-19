تحدثت مذيعة CNN، كريستيان أمانبور، مع مارك ريغيف، كبير مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول الوضع الإنساني في غزة.

وتطرقت أمانبور إلى ما قاله العديد من قادة العالم، بأن لإسرائيل حق الدفاع عن النفس ولكن الخسائر في صفوف المدنيين في غزة كبيرة للغاية، ليأتي رد ريغيف بالقول: "لا نريد أن نرى أي مدنيين يُقتلون، وأكرر ذلك، لا نريد أن نرى أي مدنيين محاصرين وسط تبادل إطلاق النار بين حماس والقوات الإسرائيلي"، حسبما أفاد.

وأضاف ريغيف: "نواجه عدوًا وحشيًا ومروعًا يغرس نفسه عمدًا، ليس فقط في المستشفيات، بل في الأحياء السكنية وفي المدارس وفي مرافق الأمم المتحدة وفي المساجد".

كما قال إنه "رغم أننا نبذل قصارى جهدنا لتجنب وقوع المدنيين في مرمى النيران المتبادلة، فإن حماس لديها استراتيجية متعمدة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية تجعل مهمتنا أكثر صعوبة بكثير".