اعترف الجيش الإسرائيلي اليوم إنه دخل إلى مقبرة وانتشل جثثًا من قبورها كجزء مما وصفه بأنه بحث عن بقايا رهائن إسرائيليين.

لكن بينما قال الجيش الإسرائيلي ذلك، كان طاقم CNN يجي تحقيقًا في انتهاك الجيش الإسرائيلي للمقابر، حيث خلص التحقيق إلى أن 16 مقبرة عبر غزة تعرضت للإضرار أو التدمير على يد الجيش الإسرائيلي منذ أن شن هجومه البري.

ومع توغل القوات الإسرائيلية في عمق غزة، سحقت قبور آلاف الفلسطينيين في الفترة ما بين نوفمبر ويناير.

ولم يتمكن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي من حساب الأضرار التي لحقت بالمقابر الـ 16 التي حددتها شبكة CNN، لكنه قال إنه في بعض الحالات "ليس هناك خيار آخر"، مقدمًا صورة يقول إنها لقاذفة صواريخ لحماس في مقبرة بغزة. ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من أين تم التقاط الصورة.

مراسل CNN جيريمي دايموند يظهر الأضرار التي لحقت بالمقابر عبر هذا التقرير.