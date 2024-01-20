قام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بإخبار فريد زكريا، المحلل السياسي ومقدم برنامج GPS بشبكة CNN في جزء من مقابلة، أن المملكة العربية السعودية منفتحة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل فقط إذا كانت هناك عملية لا رجعة فيها لإنشاء دولة فلسطينية.

وفي سؤال من زكريا عن إذا لم يكن هناك مسار موثوق ولا رجعة فيه لدولة فلسطينية، فلن يكون هناك تطبيع للعلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل؟ أجاب وزير الخارجية السعودي، "هذه هي الطريقة الوحيدة التي سنحصل بها على فائدة. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار، وسيأتي الاستقرار فقط من خلال حل القضية الفلسطينية".