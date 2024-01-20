شاهد كيف يهاجم الجيش الأمريكي مواقع الحوثيين في اليمن

للمرة السادسة خلال 10 أيام نفذت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على أهداف للحوثيين في اليمن.

وهذه المرة تتعقب الصواريخ المضادة للسفن التابعة للجماعة المتمردة المدعومة من إيران.

وقال الجيش الأمريكي والقيادة المركزية يوم الجمعة إنهم قصفوا ثلاثة صواريخ مضادة للسفن كانت مُعدة للإطلاق.

ويبدو أن هذه هي الإستراتيجية الجديدة هنا، فبدلاً من اعتراض السفن البحرية الأمريكية إلى جانب السفن الأخرى، الطائرات بدون طيار والصواريخ الحوثية التي أُطلقت باتجاه ممرات الشحن الدولي في البحر الأحمر وخليج عدن في الممرات المائية الحيوية، تتعقب الولايات المتحدة بشكل استباقي أكثر هذه الصواريخ والطائرات بدون طيار قبل إطلاقها .