في مقابلة مع CNN، قال مدير شؤون الأونروا في الضفة الغربية آدم بولوكوس، إن "الوضع في الضفة الغربية هو الأسوأ منذ سنوات عديدة"، لافتًا أن "2023 كان عامًا قياسيًا من حيث الأرواح المفقودة".

وأضاف بولوكوس: "بحلول نهاية العام، قُتل نحو 500 فلسطيني (في الضفة الغربية)، وكان أكثر من نصفهم من اللاجئين. ويتجاوز هذا العدد 3 أضعاف ما كان عليه في عام 2022، الذي كان أسوأ عام على الإطلاق. كنا نظن أن الأرقام لا يمكن أن تصبح أسوأ من عام 2022، ودخلنا عام 2023".

وتابع قائلًا: "منذ 7 أكتوبر، تكثفت الأمور. وكانت هناك توغلات متكررة، أكثر من 10 آلاف توغل عسكري إسرائيلي في الضفة الغربية طوال عام 2023، وجاء جزء كبير منها بعد 7 أكتوبر".

المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.