اقترحت إسرائيل أن يغادر كبار قادة حماس غزة كجزء من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار، حسبما قال مسؤولان مطلعان على المناقشات الدولية الجارية لشبكة CNN.

وأثار رئيس الاستخبارات الإسرائيلية، ديفيد بارنيا، هذا الاقتراح عندما التقى نظيره الأمريكي بيل بيرنز، مدير وكالة الاستخبارات المركزية، وكذلك رئيس الوزراء القطري الشهر الماضي. كما أثيرت هذه المسألة مرة أخرى عندما كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن في الدوحة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبحسب المسؤولين الأمريكيين والدوليين الذين تحدثت إليهم شبكتنا، فإنهم يقولون إنه أمر مستبعد للغاية، في حين قال رئيس الوزراء القطري للوزير بلينكن إن شيئًا مثل هذا لن يحدث أبدًا.

ويتضمن مقترح رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أن يغادر يحيى السنوار، رئيس حماس في غزة، ومحمد الضيف، رئيس الجناح العسكري لحماس، ونائبه، مروان عيسى.

ورغم أن موافقة حماس على هذا المقترح بعيدة المنال، إلا أن المحلل آرون ديفيد ميلر أشار إلى أن السنوار قد يغادر إذا وافقت إسرائيل على إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين.