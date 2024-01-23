للمرة الثامنة على مدار الأسبوعين الماضيين، شنت الولايات المتحدة ضربات في اليمن تستهدف أصول الحوثيين التي تم استخدامها لضرب سفن الشحن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وهما من الممرات المائية الأكثر أهمية في العالم.

كما شاركت المملكة المتحدة في هذه الضربات بتحالف دولي يتكون من كندا وهولندا والبحرين وأستراليا لدعم العملية.

وفي تلك الأثناء، قالت المملكة المتحدة إنها استخدمت طائرات مقاتلة من طراز تايفون كجزء من الضربة.

ونفذت الولايات المتحدة ضربات على 8 مواقع منفصلة باستخدام حوالي 25 إلى 30 ذخيرة موجهة بدقة، وفقًا لمسؤول عسكري كبير.

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