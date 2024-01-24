هل هناك حاجة لقيادة فلسطينية جديدة؟ هكذا رد سلام فياض على سؤال CNN

انضم رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض إلى المذيعة كريستيان أمانبور في برنامجها على شبكة CNN، لمناقشة المستقبل المحتمل لغزة والشعب الفلسطيني ومن هي القيادة المستقبلية فيها.

قال فياض إنه كان يدعو منذ سنوات، القيادة الفلسطينية إلى أن تكون جزءًا من صنع مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني أو العمل على تحقيقه.

وأضاف بالقول أولا إنه "عندما يتعلق الأمر بالحديث عن نوع مختلف من السلطة الفلسطينية، من تمكين السلطة الفلسطينية، وتفعيل السلطة الفلسطينية، كنت أول من أقول صراحة في الواقع أن السلطة الفلسطينية التي فكرت أو شكلت حاليًا لا يمكنها حقًا الاستمرار في الحكم وبالتأكيد لا تستطيع تحمل مسؤولية رعاية احتياجات شعبنا في غزة بالإضافة إلى الضفة الغربية."

وثانيًا، فيما يتعلق بالتعامل مع إسرائيل بشأن الحل قال: "إنه قد حان الوقت منذ عدة سنوات، وأن المسار الذي سلكته منظمة التحرير الفلسطينية، في محاولة لإيصالنا حقًا إلى الدولة التي أردناها، على الأراضي التي احتلت عام 1967، تبين أنه في أفضل الأحوال بمثابة ممارسة للنضوج."

وأردف قائلا إنه "من المثير للسخرية إلى حد ما أنه في ذروة الحرب المستمرة في غزة، عاد الكثير من الاهتمام إلى الظهور الآن فيما يسمى بحل الدولتين."