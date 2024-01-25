تعرض مبنى يؤوي مئات النازحين الفلسطينيين في خان يونس يوم الأربعاء للقصف، وأفاد مراسل CNN بن ويدمان أن هذا يأتي وسط تكثيف العمليات في جميع أنحاء المدينة.

وأمرت القوات الإسرائيلية، التي تكثف هجومها ضد حماس، المدنيين بمغادرة الجانب الغربي من المدينة، حيث يقول المسؤول في الأونروا، توماس وايت، إن "الحقيقة هي أن هذه الضربات تستهدف المنشآت المحمية والمرافق المحمية. إنهم يستهدفون المرافق التي تؤوي المدنيين، حيث يوجد موظفون طبيون يقدمون المساعدة إلى الجرحى والمصابين والمرضى".

من جانبه، يحذر مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، من أن شبح المجاعة يحوم فوق معاناة هذه الحرب.

لقد فر مئات الآلاف من الأشخاص، ويفر المزيد منهم كل يوم، إلى مدينة رفح على الحدود المصرية، والتي تكتظ الآن بأكثر من مليون نازح. هناك بعض البقع المتبقية في رمال الشاطئ، والمكان الوحيد بعد ذلك، هو البحر.