في سلسلة "كيف يتحقق السلام؟"، التي تقدمها منصة CNN بالعربية، أكد الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق، أن العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين "لن تكون سهلة"، محذرا من أنه بدونها "ستعود المدافع للانفجار مجددا".

وقال العناني: "على الإسرائيليين أن يفهموا أنهم ما لم يقبلوا وينخرطوا في عملية سلام حقيقية، تؤدي بعد هذه المعركة الملحمية في غزة إلى منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية في دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، فإن الحرب لن تنتهي وإذا سكتت المدافع لمدة سنة أو سنتين فسوف تعود إلى الانفجار"

وأضاف: "لا بد أن تتخلص إسرائيل من هذه الحكومة المتطرفة (حكومة بنيامين نتنياهو)، التي لم تعد تصلح في أي زمان أو أي مكان"، وتابع قائلا: "على العرب أن يتعلموا من دروس الماضي وأن نتوحد في كلمتنا.. ولا بد من إجماع عربي على الأقل بين الدول ذات العلاقة المباشرة مع القضية الفلسطينية وهي الأردن ومصر والسلطة الفلسطينية، وبعد ذلك تأتي مجموعة من دول الخليج ذات الأهمية".