ضمن سلسلة "كيف يتحقق السلام؟" التي تقدمها منصة CNN بالعربية، قال فيتالي نعومكين رئيس معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إنه "فيما يتعلق بما يحدث في غزة فهناك رؤية واضحة بالنسبة إلى روسيا"، مؤكدًا أن موسكو طلبت وقف القتال في القطاع.

وأضاف نعومكين أن ذلك “كان الخطوة الأولى التي طالبت روسيا أن تكون في خريطة الطريق لكن للأسف لم تدعم الولايات المتحدة هذه الفكرة، لكننا نعتبرها ضرورية”.

كما شدد نعومكين على أهمية أن “يكون هناك حوار”، موضحًا أن ذلك لا يمكن أن يحدث في ظل الحرب القائمة.

وأشار إلى أن الحوار يجب أن يكون "بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي، لذلك لا بد أن تكون هناك خطة سلام دون أن تهجر مجموعات كبيرة من الناس من قطاع غزة ودون أن يكون هناك احتلال جديد من قبل إسرائيل لقطاع غزة"، مبرزًا أن "قلب القضية هو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأنهى نعومكين حديثه بالقول: "على روسيا أن تكون من الناس المحركين لمثل هذا المشروع إذا كان مدعومًا من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن"، مضيفًا أنه "يمكن أن يكون هناك أمل بأن تحقق هذه الخطة بغض النظر عمن طرحها".